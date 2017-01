Microsoft: il 2017 è l'anno di Scorpio, tante novità in arrivo su Xbox One

Il lancio d i Project Scorpio (nome provvisorio) è atteso per la fine del 2017, secondo alcuni rumor titoli come Crackdown 3 , State of Decay 2 e Forza Motorsport 7 faranno parte della line-up di lancio, al momento però non ci sono conferme in merito.

Aaron Greenberg e Josh Stein si limitano a dare il benvenuto alla community nell'anno di Scorpio mentre Phil Spencer ha aggiunto che "Sarà un grande anno per il brand Xbox. Lavoreremo su Xbox LIVE, sulla nuova piattaforma e sui giochi. Sarà divertente vedere come crescerà l'hype fino a quando non verrà il momento di annunciare i nuovi giochi..."

It is 2017, the year of PROJECT SCORPIO, are you ready for the beast!? 🔥♏️🔥 pic.twitter.com/25SKDZMXfK — Aaron Greenberg (@aarongreenberg) 1 gennaio 2017

Welcome to the year of the Scorpio! Are you excited... ♏️ #ProjectScorpio #Xbox pic.twitter.com/kiXPkVrRno — Josh Stein (@steinekin) 1 gennaio 2017