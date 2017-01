Microsoft: il 2017 sarà un anno di grande impatto

Con l'arrivo di Xbox Scorpio previsto per il prossimo Natale, ilsarà un anno di grande importanza per. Stando alle parole di, il lavoro svolto dalla compagnia di Redmond avrà un impatto significativo in tutto il mondo.

Sembra che Microsoft abbia molti progetti in cantiere per questo 2017, a partire da Xbox Scorpio, l'attesissimo erede di Xbox One che promette un salto generazionale non indifferente in termini di potenza hardware. Ricordiamo che lo stesso Mike Ybarra, oltretutto, si è espresso di recente sulla nuova console e sull'implementazione dell'HDR. Voi cosa vi aspettate quest'anno da Microsoft? Intanto vi ricordiamo di dare un'occhita ai nuovi Deals With Gold della settimana.