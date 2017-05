Secondo quanto riportato dall'insider, all'E3 di Los Angelesdovrebbe svelare una nuova partnership per un grande e importante gioconon ancora annuciato e che potrebbe essere presentato proprio alla fiera americana.

Shinobi non rivela altri dettagli in merito, da precisare però come non si faccia riferimento necessariamente ad un titolo esclusivo per Xbox, l'accordo potrebbe riguardare anche contenuti in esclusiva temporale, come è accaduto in passato con Call of Duty e Gran Theft Auto IV ad esempio, o come avviene attualmente con FIFA.

Non ci resta che attendere l'E3 per saperne di più, la conferenza Microsoft è prevista per domenica 11 giugno alle 23:00, ora italiana.