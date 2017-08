A ottobre,pubblicherà su PC, edizione rimasterizzata del primo episodio della saga. Le novità per gli appassionati dinon finiscono qui perchè la casa di Redmond ha confermato che anchesubiranno il medesimo trattamento.

Age of Empires II e Age of Empires III saranno dunque ripubblicati in formato Definitive Edition, con comparto tecnico migliorato, migliorie al gameplay e nuovi contenuti. Al momento non ci sono nuovi dettagli a riguardo, approfittiamo dell'occasione per ricordare che Microsoft ha annunciato alla Gamescom anche Age of Empires IV.