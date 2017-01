Microsoft annuncia due nuovi bundle Xbox One S

ha annunciato oggi due nuovi bundleper gli Stati Uniti, dedicati a. Di seguito tutti i dettagli su prezzo, data di uscita e contenuti dei due pacchetti.

Xbox One S Halo Wars 2 Ultimate Edition Bundle

Disponibile dal 21 febbraio al prezzo di 349.99 dollari, questo pacchetto include una Xbox One S di colore bianco con hard disk da 1 Terabyte, una copia di Halo Wars 2 Ultimate Edition con inclusi il Season Pass e Halo Wars Definitive Edition. Presenti anche un controller wireless e 14 giorni di abbonamento a Xbox LIVE Gold.

Xbox One S Forza Horizon 3 Bundle

Disponibile ora per l'acquisto a 349.99 dollari, il pacchetto include una Xbox One S con hard disk da 1 Terabyte, una copia di Forza Horizon 3, controller Wireless e 14 giorni di abbonamento a Xbox LIVE Gold. Disponibile dal 7 febbraio anche in versione con hard disk da 500 GB al prezzo di 249,99 dollari.

Restiamo in attesa di scoprire se i due bundle usciranno anche in Europa, vi aggiorneremo in caso di novità.