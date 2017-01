Microsoft annuncia i principali traguardi di Xbox raggiunti nel 2016

ha rivelato alcuni dei risultati raggiunti dal brand Xbox (Xbox One, Xbox One S e Windows 10) nel corso del 2016. Scopriamo così che i numeri di Xbox Live sono cresciuti del 23% rispetto a dodici mesi fa e che il franchiseha raggiunto quota 14 milioni di giocatori.

Di seguito, i dati diffusi da Microsoft tramite un breve comunicato stampa:

A Novembre e Dicembre Xbox Live è stato utilizzato per 3.9 miliardi di ore realizzando un incremento del 23% rispetto allo scorso anno.

Xbox One S è stata una delle console più vendute in numerosi mercati durante il periodo natalizio.

Gli appassionati hanno potuto apprezzare quasi 400 nuovi giochi tra cui Gears of War 4 e Forza Horizon 3. Gears of War 4 ha avuto un’ottima accoglienza raggiungendo su Xbox live quasi 23 milioni di persone mentre il franchise Forza può contare su oltre 14 milioni di giocatori su Xbox One e Windows 10.

Per festeggiare questi risultati e l'arrivo del nuovo anno, la casa di Redmond ha deciso di tagliare di 20 dollari il prezzo di alcuni bundle Xbox One S negli Stati Uniti e in Canada. Nel 2017, Microsoft continuerà a supportare Xbox One con nuovi giochi e servizi e lancerà Project Scorpio. Per il comunicato completo in lingua inglese vi rimandiamo a questo indirizzo.