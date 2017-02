ha annunciato oggi l'arrivo di, nuovo servizio in abbonamento per Xbox One che permetterà di accedere a oltre cento titoli del catalogo Xbox One e Xbox 360 pagando 9,99 euro al mese.

Xbox Game Pass includerà titoli di publisher come 2K Games, 505 Games, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Focus Home Interactive, SEGA, SNK, THQ Nordic, Deep Silver, Warner Bros, Microsoft Game Studios e tanti altri. Tra i primi giochi disponibili troveremo Halo 5 Guardians, Payday 2, NBA 2K16 e Soulcalibur 2.

Il servizio partirà ufficialmente in primavera, a partire da oggi alcuni selezionati utenti del programma Xbox Insider potranno provare Xbox Game Pass con un numero limitato di titoli.