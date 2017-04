Microsoft aveva pensato di lanciare una Xbox One più potente nel 2016

è un fiume in piena: intervistato da Gamasutra, il responsabile della divisione Xbox ha parlato dele del, inoltre ha rivelato che la compagnia aveva pensato di lanciare una versione più potente di Xbox One nel 2016, l'idea poi venne accantonata in favore di

Queste le parole di Phil Spencer: "Avevamo progettato due console, una per il 2016 e una per il 2017. Stavamo lavorando ad entrambi i piani ma a un certo punto ci siamo resi conto che volevamo qualcosa di più, la nostra idea era quella di lanciare una piattaforma davvero potente, la più potente mai creata, e non un semplice upgrade hardware. Abbiamo rivoluzionato i nostri piani per dare vita ad una console in grado di supportare completamente il 4K."

Spencer si dice orgoglioso di Scorpio, console che di fatto è una sua creatura, in quanto Xbox One S rientrava già da tempo nei piani della società, sin dai tempi della gestione di Don Mattrick. Il responsabile della divisione Xbox parla anche di PlayStation 4 Pro:



"Non dovrei parlare di Sony perchè spesso finisco nei guai quando parlo di loro, e mi ritrovo centinaia di fan inferociti che mi attaccano su Twitter, su Facebook e sui blog. Ma onestamente non ho niente contro di loro e capisco la scelta che hanno fatto con PlayStation 4 Pro. Hanno costruito una buona console nel 2016, con la tecnologia disponibile all'epoca, il lavoro lavoro è stato davvero ottimo. Noi abbiamo optato per una strada diverso, volevamo soddisfare una visione e riuscire a migliorare notevolmente anche i giochi per Xbox One. Con Scorpio ci siamo riusciti, presto avrete modo di scoprirlo."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?