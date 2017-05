Microsoft chiarisce: Xbox Scorpio non avrà un display con il contatore degli FPS

Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, alcuni giocatori rimasti incuriositi dalle funzionalità del Dev Kit di Xbox Scorpio , avevano chiesto adi mantenere visibile il contatore degli FPS anche nel design commerciale della console. Oggi, è arrivata la risposta netta da parte del colosso di Redmond.

Albert Penello di Microsoft è intervenuto su NeoGaf per mettere un punto sulla questione: "Ovviamente leggendolo, mi sembra sia un po' uno scherzo. Ma non dovreste aspettarvi da noi una cosa del genere su un'unita consumer", le sue dichiarazioni. Non sorprende il tipo di risposta dato da Microsoft, dal momento che le funzionalità aggiuntive del Dev Kit della console sono appannaggio esclusivo dei programmatori.

Microsoft tornerà a presentare Xbox Scorpio al prossimo E3 di Los Angeles. Phil Spencer ha ribadito che i lavori sulla console procedono al meglio, e ha promesso grandi sorprese in arrivo per gli utenti Xbox.