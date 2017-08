Microsoft: i dispositivi per la Mixed Reality saranno compatibili con Steam

ha recentemente pubblicato un articolo su ciò che è possibile aspettarsi dai sui visori "Mixed Reality", e per quanto riguarda l'applicazione gaming veniamo a conoscenze che i dispositivi saranno compatibili con lo store di

In questo modo, ogni acquirente di un headset per la "Mixed Reality" diventa un potenziale consumatore di videogiochi in realtà virtuale, con accesso ad un vasto catalogo di titoli VR offerti da Steam.

"L'introduzione dei visori per la Mixed Reality di Microsoft sono un grande passo avanti per Steam", recita il comunicato di Valve firmato Joe Ludwig.

"Il nostro lavoro con Microsoft per rendere questi dispositivi compatibili con la VR di Steam è un fattore di crescita della tecnologia sia per gli sviluppatori che per i consumatori."

I visori per la "Mixed Reality" saranno sviluppati da diversi partner quali Acer e Lenovo, e il prezzo del bundle con il motion controller partirà da 399 $.