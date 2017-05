Microsoft: la divisione videogiochi resta al centro delle strategie dell'azienda

Durante l'ultima riunione con gli azionisti della compagnia,(Chief Financial Officer di Microsoft) ha confermato che il settore dei videogiochi continuerà ad essere al centro delle strategie dell'azienda anche in futuro, a dispetto delle voci che vorrebbero un sostanziale abbondono del settore da parte della compagnia.

Il brand Xbox e la piattaforma Xbox LIVE continuano a crescere e generare profitti, l'azienda continuerà ad investire in questo settore, come dimostra il prossimo lancio di Xbox Scorpio. Xbox non è più una semplice piattaforma da gioco bensì un sistema di intrattenimento a 360 gradi, che include giochi, film, musica e servizi.

All'E3 di Los Angeles, Microsoft presenterà nuovi giochi per le sue piattaforme e svelerà i primi progetti Mixed Reality, oltre a togliere i veli ad Xbox Scorpio, svelando prezzo, design, data di uscita e line-up.