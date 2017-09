Microsoft: ecco come Xbox One X renderà meglio anche sui pannelli 1080p

ha fornito qualche dettaglio in più sul supersampling, la tecnica che permetterà ai giochi ottimizzati perdi restituire un impatto visivo migliore anche sui pannelli 1080p. Una notizia molto interessante per tutti i giocatori che non hanno ancora acquistato una TV 4K.

La casa di Redmond ha spiegato che permetterà agli sviluppatori di ricorrere al supersampling, per assicurarsi che i giochi ottimizzati su Xbox One X rendano meglio anche sui pannelli Full HD. In buona sostanza, il supersampling effettua il downscaling dalla risoluzione 4K ai 1080p, in modo da ottenere diversi benefici per la qualità delle texture, per la qualità dell'immagine e per la stabilità del frame rate. Ricordiamo inoltre che su Xbox One X anche i giochi non ottimizzati potranno godere di migliorie tecniche e grafiche.

