Microsoft festeggia il lancio di Beam su Xbox One

: Per festeggiare l’arrivo disu Xbox One,ha deciso di lanciare unsu Xbox Wire per entrare nel vivo della nuova esperienza di streaming. Ogni giorno verranno pubblicati nuovi post per raccontare Beam, la sua community, insight sulla sua interattività, consigli su come diventare uno streamer e molto altro.

I primi post sulle funzioni migliori di Beam sono già disponibili su Xbox Wire. Inoltre, da lunedì su Beam è iniziata la Beam Theme Week, dove ogni giorno gli appassionati potranno trasmettere in live streaming i loro contenuti preferiti in modo unico e divertente. Come bonus speciale per chi si sintonizza saranno dati in omaggio più di 2.000 codici Beam Pro, Codici Xbox Live Gold da 3 mesi e alcuni titoli ID@Xbox. Maggiori dettagli sull'attività sono disponibili sul Beam Blog.