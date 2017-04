Microsoft ha già pubblicato la pagina per la diretta della conferenza E3 2017

Il prossimo E3 di Los Angeles assumerà una particolare importanza per il futuro di Microsoft : la casa di Redmond, infatti, tornerà a presentare in questa occasione, "la console più potente mai creata".

In vista dell'evento, pur distante diversi mesi da ora, è già stata pubblicata la pagina ufficiale tramite la quale sarà possibile seguire in diretta la conferenza Microsoft. Come ci viene specificato, la trasmissione sarà visibile anche su YouTube, Facebook, Twitch, Beam, o direttamente su Xbox One. L'evento avrà inizio alle ore 23:00 italiane.

Cosa vi aspettate dalla presentazione E3 2017 della nuova console di Redmond?