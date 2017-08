Microsoft è in contatto con Sony per discutere del cross-play

Durante un'intervista concessa a GameReactor, il marketing manager diAaaron Greenberg ha confermato cheè entrata in contatto conper discutere le feature cross-play tra, tentando di convincere la compagnia giapponese a una politica più aperta.

"Assolutamente sì. Stiamo parlando del cross-play con Sony, ci farebbe piacere se abilitassero questa feature con noi in Minecraft. Una sola community per unire i giocatori. Stiamo parlando con loro di queste feature e ci auguriamo che decidano di supportarle." dice Aaaron Greenberg.

Fino a questo momento Sony si è limitata a garantire il cross-play soltanto con gli utenti PC, negando il proprio supporto alle altre console in giochi come Minecraft e Rocket League (giustificando le sue motivazioni). Riuscirà Microsoft a far cambiare idea al colosso nipponico?