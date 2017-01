Microsoft lancia un nuovo bundle in Giappone con Xbox One S e Minecraft

non è di certo la console che va per la maggiore in Giappone, ma Microsoft ha deciso di rilanciare la sua offerta proponendo un nuovo bundle cone una copia digitale di, celeberrimo titolo sviluppato da. Il bundle costerà 29,980 yen (circa 245 euro).

Come comunicato da Microsoft tramite un comunicato stampa, il contenuto include anche il Favorites Pack e il Builder’s Pack di Minecraft, ovvero un totale di 13 DLC di gioco. Una mossa comprensibile, questa, da parte di Microsoft, considerando che il titolo di Mojang (software house peraltro acquisita in passato dal colosso di Redmond per più di due miliardi di dollari) ha riscosso un ottimo successo anche in terra orientale, e potrebbe quindi aiutare anche le vendite della console.