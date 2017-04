Microsoft non ha piani per il lancio di Xbox Design Lab in Europa

Allo scorso E3,ha annunciato, servizio che permette di acquistare controller per Xbox One personalizzati, permettendo ai giocatori di creare joypad dall'aspetto unico. Al momento però questo servizio è disponibile solamente in Nord America e non ci sono piani per quanto riguarda l'arrivo sul mercato europeo.

Aaron Greenberg ha recentemente ribadito sulle pagine di GameSpot che Xbox Design Lab ha riscosso un notevole successo e che sono tanti i giocatori che vorrebbero vedere il servizio attivo anche nel continente europeo. Nonostante la richiesta elevata, Microsoft non ha in programma il lancio di Design Lab al di fuori degli Stati Uniti ma non è escluso che in futuro (magari con il lancio di Project Scorpio) le cose possano cambiare.