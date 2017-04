Microsoft e Porsche annunciano una partnership per il franchise di Forza

: In occasione del Salone Internazionale dell’Auto di New York,è entusiasta di annunciare la partnership della durata di sei anni con, da cui prenderanno vita numerose iniziative per il franchise di

La collaborazione con il prestigioso brand di auto è oggi nella sua prima fase con l’apertura delle registrazioni per il debutto di Porsche come sponsor eSport nella Forza Racing Championship (ForzaRC), il più ricco programma di eSport dedicato al racing e il punto di riferimento della più grande community online di racing games. Per celebrare ulteriormente questa partnership oggi verrà rilasciato il Forza Horizon 3 Porsche Car Pack, che vedrà un’importante line-up di iconiche Porsche arrivare su Forza Horizon 3, il titolo di racing più venduto del 2016.



Questa importante partnership è il risultato di una passione condivisa per le auto sportive e gli sport dedicati alle quattro ruote. Il connubio tra la storia Porsche, fatta di motori ed eventi, e la leadership indiscussa di Microsoft nella creazione di entusiasmanti giochi di racing è stato la base per lo sviluppo di nuove ed entusiasmanti modalità dell’intrattenimento videoludico dedicato alle auto. Il franchise Forza raccoglie la più grande community online di racing games, che conta infatti oltre 4 milioni di giocatori ogni mese. ForzaRC non è solo il bacino di gaming per racing più ampio di tutti, ma anche una piattaforma eSport in cui la gloria attende giocatori di tutti i livelli. Nell’ottica di confermare il successo delle due stagioni di ForzaRC lanciate nel 2016, che hanno totalizzato quasi un miliardo di impression, i fan avranno ora la possibilità di registrarsi per la Season 3 di ForzaRC, che partirà il 1° maggio.



Quest’anno ForzaRC si aprirà con la New York Forza Racing Championship 2017 presentata da Porsche il 15 e 16 aprile presso il flagship store di Microsoft sulla Fifth Avenue, dove diciotto giocatori della Élite di ForzaRC provenienti da tutto il mondo si sfideranno per un montepremi di 25.000 dollari. I visitatori potranno inoltre competere con i piloti Élite di ForzaRC e con il pilota professionista delle scuderie Porsche, Matt Campbell, il 15 aprile. Per chi non potrà partecipare fisicamente ci sarà l’opportunità di seguire le dirette su Beam, Twitch e YouTube.



Porsche Car Pack per Forza Horizon 3

In uscita oggi, il Car Pack Porsche di Forza Horizon 3 aggiunge sette acclamate auto Porsche all’Open World dell’Horizon Festival australiano, tra cui anche auto inedite per Forza al loro debutto in questa generazione di console. Grazie a questo Car Pack i giocatori si avvicineranno alla storia automobilistica del marchio Porsche, dai classici modelli da gara come la 718 RS60 del 1960 ai più recenti bolidi 911 GT3 RS e Cayman GT4, entrambi del 2016, fino al nuovissimo Panamera lanciato quest’anno.