Microsoft porterà la mixed reality su Xbox One e Scorpio nel 2018

L’anno scorso,ha rivelato le proprie intenzioni di portare la piattaforma olografica disu altri prodotti. Al CES di Las Vegas, ad esempio, sono stati mostrati diversi headset della gamma, ma la notizia più importante arriva dalla Game Developer Conference.

Il gigante di Redmond, infatti, ha annunciato che i visori che attualmente sono strettamente per PC, il prossimo anno saranno compatibili anche con Xbox One e Project Scorpio.

Non è chiaro se Microsoft lancerà un nuovo visore (Xbox VR?), ma le dichiarazioni fugano ogni dubbio: “il nostro piano è portare i contenuti basati sulla realtà mista sulla famiglia Xbox One, tra cui Project Scorpio, nel 2018”.



Anche alla GDC, Microsoft ha mostrato un dispositivo di Acer basato sulla realtà mista, le cui spedizioni della Developer Edition dovrebbero partire a Marzo. Questo include due display a risoluzione di 1440x1440 pixel, con frequenza di aggiornamento da 90 hertz, un jack da 3,5 millimetri per le cuffie, e delle porte HDMI 2.0 ed USB 3.0 per il collegamento al computer. Come tutti i prodotti basati sulla realtà mista di Microsoft, ha anche dei sensori che consentono il monitoraggio dei movimenti e della posizione senza alcun sensore esterno.