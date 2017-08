Microsoft: i pre-order di Xbox One X si stanno rivelando "travolgenti"

I primi segnali positivi erano già arrivati nei giorni scorsi, quando l'insider Jez Corden aveva assicurato che i pre-order distavano già andando oltre le previsioni di. Affermazioni che trovano riscontro in quelle più recenti di Aaron Greenberg, general manager della sezione marketing Xbox.

Parlando ai microfoni dei colleghi di DualShockers, Greenberg ha definito "travolgente" l'accoglienza riservata alla console premium, disponibile per il pre-order da pochissimi giorni. Il colosso di Redmond - spiega Greenberg - è fiera di esporre Xbox One X come sua bandiera, ma al contempo ci tiene a ricordare tutti i benefici che la famiglia Xbox riserva ai suoi utenti, specialmente considerando il fatto che tutti gli accessori sono utilizzabili con ognuno dei modelli, e che ciascuna delle versioni della console presenta la retrocompatibilità con Xbox 360 e l'originale Xbox.

La compagnia è orgogliosa di Xbox One S, e non sarebbe sorpresa se il modello standard della console continuasse a vendere in gran quantità. Tuttavia, è altresì consapevole che l'utenza core sceglierà Xbox One X, ed è per questo motivo che cercherà di essere sempre al passo con la domanda di mercato.

"Vedremo. Produrremo il maggior numero possibile di Xbox One X. Tutti i segnali ci portano a pensare che sarà il prodotto numero 1 durante la stagione natalizia, quindi dovremo essere sempre aggiornati con la richiesta di mercato".

Ricordiamo che Xbox One X sarà disponibile a partire dal 7 novembre 2017.