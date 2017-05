Microsoft presenta il nuovo controller Windows Mixed Reality

Nel corso dell'evento Build 2017,ha annunciato il nuovo, controller che permette di riprodurre e gestire movimenti all'interno di uno spazio virtuale, esattamente come

Il dispositivo in questione sarà venduto al momento solo in bundle con i due visori VR/AR di HP e Acer, in arrivo a fine anno con prezzi a partire da 299 dollari. Gli sviluppatori possono già effettuare il preorder dei dev-kit, che saranno distribuiti durante l'estate. In apertura trovatr il trailer di presentazione del nuovo controller Windows Mixed Reality, maggiori dettagli sui contenuti in Realtà Virtuale e Realtà Aumentata verranno rivelati durante l'E3 di Los Angeles.