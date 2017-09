Xbox One X: Microsoft prevede un nuovo soldout; partnership con Samsung

Nel corso di un livestream trasmesso su Mixer, Aaron Greenberg, general manager della sezione marketing di Xbox, ha ribadito e sottolineato la piena fiducia cheriversa nell'arrivo di

Come spiega Greenberg, Microsoft credeva che lo stock di Xbox One X immesso inizialmente nel mercato sarebbe durato per un discreto periodo di tempo. Come sappiamo, la console ha registrato i pre-order più rapidi della storia dell'azienda, con il conseguente sold-out del modello standard e della Project Scorpio Edition. Il consiglio di Greenberg ai consumatori, quindi, è quello di preordinare la console non appena sarà nuovamente possibile, dal momento che - secondo le previsioni aggiornate della compagnia - si registrerà nuovamente un tutto esaurito.

In aggiunta, è stata annunciata una partnership con Samsung per la promozione della console premium. L'azienda sudcoreana si impegnerà d'ora in avanti a consigliare Xbox One X come miglior prodotto in caso si voglia giocare in 4K su TV Samsung; Microsoft, d'altro canto, raccomanderà ai suoi clienti l'acquisto dei pannelli Samsung QLED TV. Le due parti stanno inoltre collaborando per ottimizzare la resa del 4K tra la console e le TV Samsung.