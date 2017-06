Microsoft registra un nuovo marchio; sarà questo il logo di Xbox Scorpio?

Sul sito internet dell'ente marchi e brevetti europeo è stato recentemente pubblicato un nuovo simbolo registrato da Microsoft. Si tratta di una S spezzata al centro, con linee molto simili a quelle che la compagnia di Redmond ci ha abituato nelle campagne marketing per Xbox Scorpio.

Come riportato dall'immagine allegata alla notizia, il marchio è stato registrato in funzione alle categorie di "beni e servizi" 9 e 28, rispettivamente videogiochi e console casalinga. Al momento non è chiaro se si tratti di qualcosa relativo alla prossima console di Microsoft, anche se è difficile pensare che il prodotto finale mantenga la nomenclatura data al progetto, o forse, il vero nome di Project Scorpio potrebbe iniziare proprio con la lettera S.

Voi cosa ne pensate? Potrebbe veramente essere il logo di Xbox Scorpio? Si tratta dell'iniziale del nome finale oppure tutt'altro?