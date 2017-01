Microsoft rimuove i riferimenti alla VR dal sito ufficiale di Project Scorpio

Come probabilmente ricorderete, qualche mese faaveva descrittocome "", oggi però la casa di Redmond ha cambiato la descrizione dal sito ufficiale della console.

Come segnalato da GameSpot, dal sito di Xbox Scorpio sono stati rimossi tutti i riferimenti alla VR e adesso la descrizione riporta la seguente frase: "La console più potente mai creata, con 6 Teraflops di potenza, la prima e unica console in grado di proporre il supporto al vero gaming 4K, compatibile con i giochi e gli accessori di Xbox One."

I motivi alla base di questa decisione non sono del tutto chiari ma potrebbe trattarsi anche di un semplice errore del team incaricato di aggiornare il portale. Ricordiamo che nelle scorse ore sono trapelate in rete le presunte specifiche tecniche di Scorpio, non confermate ufficialmente da Microsoft.