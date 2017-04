Xbox Scorpio: Microsoft sta lavorando per riconquistare gli sviluppatori

Dopo la, il Vicepresidente della divisione Xbox,, ha parlato ai microfoni di Digital Foundry ammettendo come la casa di Redmond abbia lavorato per riconquistare gli sviluppatori attivi su Xbox 360 che hanno però deciso di non supportare (o supportare parzialmente, Xbox One).

Queste le parole di Ybarra in proposito: "Abbiamo pensato agli sviluppatori esterni e ai nostri rapporti con loro. Con Xbox 360 abbiamo offerto ai developer la miglior piattaforma dell'epoca e onestamente abbiamo perso questo vantaggio nell'arco di due anni. Ci siamo chiesti come farli tornare, come fare per riconquistare il cuore dei team che non hanno supportato massicciamente Xbox One. Vogliamo fornire loro kit adeguati, che consentano di sviluppare giochi per tutta la nostra famiglia di dispositivi e dobbiamo offrire una visione chiara e adeguata sulle nostre piattaforme. Project Scorpio è progettata per venire incontro alle esigenze dei developer."

Le specifiche tecniche di Xbox Scorpio saranno dunque equilibrate per permettere ai team di sviluppare facilmente i propri progretti, disponendo di una CPU performante e di una buona quantità di RAM. Ricordiamo che Project Scorpio uscirà a fine anno, al momento data e prezzo sono avvolti nel mistero, lo stesso Mike Ybarra ha però ribadito che la console è pensata per i clienti premium.