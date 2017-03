Microsoft svela il suo programma per il PAX East di Boston

Microsoft ha annunciato il suo programma per il PAX East di Boston. Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale di Xbox, la compagnia ha dichiarato che all’evento saranno presenti “tanti fantastici giochi e demo”, incluso l’attesissimo Mass Effect: Andromeda, Halo Wars 2 e Minecraft.

In aggiunta, i fan potranno acquistare merchandising ispirato a Xbox, come magliette in edizione limitata di Gears of War 4, Halo Wars 2 e altri titoli pubblicati dal colosso di Redmond. In aggiunta, sono stati messi in palio diversi controller personalizzati: per avere una chance di aggiudicarsene uno bisognerà pubblicare su Twitter una fotografia scattata al booth dell’evento.

Di seguito il programma comunicato da Microsoft:

● 11/03/2017 alle 19:30 (locali) - Podcast di Major Nelson;

● 11/03/2017 alle 22:30 (locali) - Halo Wars 2: l’arte, la storia e i contenuti futuri;

● 12/03/2017 alle 21:00 (locali) - Streaming 101.

Il PAX East si terrà dal 10 al 12 marzo; per tutte le novità annunciate all’evento vi invitiamo a continuare a seguirci.