Microsoft taglia il prezzo di quattro bundle Xbox One S negli USA

A partire da oggi e per un periodo limitato,ha deciso di tagliare di 20 dollari il prezzo di quattro bundlein Nord America. La console con un gioco viene quindi proposta al prezzo di 279,99 dollari anzichè 299,99 dollari.

Nello specifico, la promozione riguarda i seguenti pacchetti: Battlefield 1 White, Battlefield 1 Storm Grey, Gears of War 4 Deep Blue e Xbox One S bianca in bundle con Minecraft. Tutte le configurazioni prevedono hard disk da 500 GB e un gioco in omaggio, nel momento in cui scriviamo l'offerta è valida solamente per il Canada e gli Stati Uniti, non è chiaro se nei prossimi giorni arriverà anche in Europa.