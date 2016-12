Microsoft vuole migliorare le prestazioni di gioco su Windows10 con la Game Mode

Nella costante ricerca di ottimizzare il suo sistema operativo per i video giocatori, Microsoft sta per introdurre una nuova modalità denominata Game Mode. Secondo quanto riportato da Windows Central, si tratterebbe di una funzione atta a migliorare le prestazioni di gioco minimizzando le risorse allocate alle app non in funzione.

I giochi potranno dunque beneficiare delle sopracitate risorse per essere eseguiti in modo efficiente e più veloce, con conseguenti benefici per le configurazioni di alta fascia ma soprattutto per le macchine meno performanti. Game Mode è stata avvistata dall’utente Twitter WalkingCat all’interno della build 14997; sebbene non sia stata ancora implementata, pare che il suo arrivo sia più vicino di quanto si possa pensare, e secondo alcuni rumor dovrebbe essere disponibile per tutti con il Creators Update.

La modalità dovrebbe dunque comportarsi come il sistema operativo di Xbox One, fornendo tutte le risorse disponibili al gioco in esecuzione per assicurarne il miglior funzionamento possibile. Al momento non è chiaro se Game Mode funzionerà solo con i giochi UWP o anche con i più tradizionali eseguibili provenienti da Steam e simili. Per tutti i futuri aggiornamenti, vi invitiamo a continuare a seguirci.