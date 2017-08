Microsoft: Xbox One X deve essere comparata a un PC di fascia alta

diè stato recentemente intervistato da Sirius Gaming e in questa occasione ha ribadito comenon dovrebbe essere confrontata conbensì con una configurazione PC Gaming di fascia alta.

Queste le parole di McCarthy: "Xbox One S è il naturale concorrente di PS4 Pro: il supporto HDR, lo streaming in 4K, la compatibilità con i Blu-Ray Ultra HD... ad oggi solo due console supportano questo standard e sono entrambe targate Xbox. Xbox One X è una piattaforma paragonabile ad un PC Gaming di fascia alta, di fatto offriremo un'esperienza di tipo premium ad un costo più contenuto."

Xbox One X sarà disponibile dal 7 novembre al prezzo di 499.99 euro, attualmente è possibile prenotare allo stesso prezzo anche la Project Scorpio Edition a tiratura limitata.