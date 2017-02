Middle Earth Shadow of War: polemiche su un personaggio visto nel trailer

Una folle polemica è nata su Reddit in seguito alla pubblicazione del trailer de. Nel filmato in questione si nota un personaggio di colore e questo avrebbe mandato su tutte le furie i fan della, in quanto stando alla mitologia della saga di Tolkien, non esistono soldati di Gondor di colore.

La polemica ha preso piede su Reddit e la community si è letteralmente divisa in due sull'argomento. Gli sviluppatori e il publisher non sono intervenuti sull'argomento, del resto dobbiamo ricordare come anche il precedente La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor non seguita assiduamente i testi di Tolkien, proponendo situazioni e personaggi non in linea con la mitologia tradizionale delal saga. Vedremo se il team di Monolith o il publisher Warner Bros interverranno sulla vicenda.