Might & Magic Showdown disponibile ora in early access su Steam

La versione early access diè disponibile esclusivamente su Steam al prezzo di 19.99€.

I giocatori proveranno le loro capacità tattiche in battaglia mentre combinano un mix di scontri pre-pianificati o in tempo reale. "Might & Magic Showdown è ispirato dai nostri ricordi d’infanzia quando giocavamo con le statuette" afferma Philippe Ducharme, producer. "La ricca tradizione di Might & Magic è stata il punto di partenza ideale per dare in vita a un gameplay innovativo".

I giocatori scopriranno una serie di nuove caratteristiche inclusa l’abilità di pre-programmare le azioni dei personaggi prima della battaglia, oltre alla possibilità di creare statuette dettagliate e personalizzate con lo strumento in-game "Paint Workshop". Might & Magic Showdown offrirà numerosi contenuti per supportare queste caratteristiche innovative: 60 battaglie per singolo giocatore volte a migliorare la propria abilità tattica, 20 nuove statuette personalizzabili e una nuova modalità PvP.

I giocatori avranno inoltre la possibilità di provare il Paint Workshop. Disponibile separatamente e gratuitamente fino al 19 febbraio, includerà 5 statuette uniche del gioco completo che i giocatori potranno dipingere come preferiscono. Might & Magic Showdown è disponibile su Steam al prezzo di 19,99 euro.