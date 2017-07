Con un messaggio pubblicato su Steam, gli sviluppatori dihanno annunciato che il gioco sarà rimosso da Steam il 31 luglio, lo stesso giorno inoltre i server chiuderanno definitivamente.

Disponibile da metà gennaio in Early Access, il progetto non uscirà da questa fase a causa dello scarso successo riscosso tra i giocatori. Il picco massimo raggiunto negli ultimi mesi è stato di 79 giocatori attivi in contemporanea, numero ridotto a 3 nelle ultime ore. Sarà possibile continuare a giocare a Might & Magic Showdown fino al 31 luglio, dopo questa data il gioco verrà rimosso dalla piattaforma e l'infrastruttura online verrà disattivata.