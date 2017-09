Mighty Gunvolt Burst: disponibili i nuovi personaggi DLC Call e Joule

ha da poco pubblicato l'aggiornamento 1.2 per, retro platform disponibile sulle console della famiglia. L'update introduce due nuovi personaggi DLC provenienti da

Con Call - da Mighty N. 9 - potrete utilizzare la vostra barriera protettiva per difendervi dagli attacchi nemici, e girando per il livello di gioco incontrerete dei robot Patch da arruolare nella vostra squadra.

Joule - da Azure Striker Gunvolt - è invece in grado di trasformare il suo repertorio musicale in diverse tipologie di proiettili, da poter utilizzare in diverse situazioni. Trovate il trailer di presentazione in testa alla notizia, e vi ricordiamo che Mighty Gunvolt Burst è disponibile per 3DS e Nintendo Switch.