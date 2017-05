Mighty Gunvolt Burst è in lavorazione per Nintendo 3DS e Switch

Grazie all'ultimo numero della rivista Famitsu, scopriamo che Inti Creates è attualmente al lavoro su Mighty Gunvolt Burst per Nintendo Switch e 3DS. Il titolo arricchisce di nuove caratteristiche l'originale Mighty Gunvolt, titolo già disponibile in Giappone su 3DS, PlayStation Vita, PlayStation 4 e PC.

Tra le novità troviamo un sistema di crescita del personaggio e la meccanica Burst Combo, che permetterà di acquisire un bonus punteggio. In aggiunta, oltre a poter giocare nei panni del protagonista di Azure Striker Gunvolt sarà utilizzabile anche Beck di Mighty No. 9. Al momento non è stata comunicata nessuna finestra di lancio, con la sola indicazione che Mighty Gunvolt Burst uscirà su 3DS e Nintendo Switch, e su quest'ultima verrà supportato l'HD Rumble.