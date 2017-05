Mighty Gunvolt Burst: Inti Creates parla dell'influenza di Mighty No. 9

Nel corso di un'intervista concessa alla testata di USGamer, il CEO di Inti Creates, Takuya Aizu, ha parlato di come Mighty No. 9 abbia influenzato il gameplay del loro prossimo gioco per Nintendo Switch: Mighty Gunvolt Burst.

L'intervista si è inoltre soffermata sul possibile arrivo in occidente su Switch di Azure Striker Gunvolt: Striker Pack in edizione fisica, collezione che comprende Azure Striker Gunvolt e Azure Striker Gunvolt 2 con una serie di migliorie esclusive.

"Ci sarà sicuramente una versione fisica per il giappone", ha commentato Aizu in merito ai titoli Azure Striker Gunvolt, "e il gioco verrà pubblicato in versione digitale in America. Siamo alla ricerca di diversi publisher per poter portare l'edizione fisica anche in Europa e America, ma al momento non c'è niente di certo. Se acquistate la versione giapponese, potrete comunque giocarla in lingua inglese".

Per quanto riguarda l'influenza di Mighty No. 9 in Mighty Gunvolt Burst, il CEO di Inti Creates si è così espresso:

"Penserete che l'inclusione dei boss di Mighty No. 9 siano un tentativo di legare i due mondi, ma in realtà è frutto del coinvolgimento del director Ikegami. La realtà è che amiamo quei personaggi, e vogliamo dargli l'opportunità di apparire ancora una volta in un gioco.

Non ci sono state imposte limitazioni da Keji Inafune o Comcept, semplicemente ci hanno concesso di utilizzare quei personaggi gratuitamente nel modo che preferivamo".

Azure Striker Gunvolt: Striker Pack è atteso su Nintendo Switch il 31 agosto (per ora solo in versione digitale), mentre Mighty Gunvolt Burst sarà disponibile su Nintendo Switch il 15 giugno, e il 29 dello stesso mese su Nintendo 3DS.