Mighty Gunvolt Burst: trailer per Ekoro, nuovo personaggio DLC

ha annunciato il primo aggiornamento contenutistico percon un trailer che introduce il nuovo personaggio giocabile:. L'update che porta il titolo alla versione 1.1 è già disponibile gratuitamente su console

Dopo il primo Mighty Gunvolt, Ekoro, angelo proveniente dalla serie Gal*Gun, fa il suo ritorno in Mighty Gunvolt Burst, dove utilizzerà i suoi poteri angelici per farsi strada tra i nemici. Il personaggio potrà essere scaricato gratuitamente dal 27 luglio al 9 agosto, dopodiché, chi non avrà riscattato il contenuto, potrà acquistare Ekoro al costo di 1,99 $. Il DLC aggiunge un ulteriore livello di profondità al platform, aumentandone così la rigiocabilità.

Mighty Gunvolt Burst è già disponibile in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo 3DS e su Nintendo Switch.