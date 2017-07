Mighty No. 9: arrivano le copie fisiche ma il manuale è più grande della scatola

Il problema si verifica con le custodie orizzontali stile Famicom mentre chi ha optato per la confezione cartonata verticale stile NES non ha riscontrato problemi, sebbene il manuale sia effettivamente più grande rispetto a quello dei giochi per la prima console Nintendo. Comcept non ha commentato la vicenda, potete vedere le immagini della versione fisica di Mighty No. 9 in calce alla notizia.

Continuano i problemi per: in queste ore sembra che molti finanziatori della campagna Kickstarter abbiano ricevuto le proprie ricompense, tra cui la versione fisica del gioco racchiusa in una confezione cartonata. Tutto bene dunque? Non proprio...

I finally got my Japanese manual and box from the #mightyno9 kickstarter and the manual DOES NOT FIT IN THE BOX! One last knife to twist pic.twitter.com/WFCWH7np7k — Tom Lynch (@tlynch117) 25 luglio 2017

It took Mighty No 9 over a year to send out this flimsy box and rather plain manual (which doesn't fit in the box by the way) pic.twitter.com/fO5OKsNV65 — Tonch (@Tonch_MS) 25 luglio 2017

A year after release, my Mighty No. 9 box finally showed up. The manual is too big to fit inside.



"It's better than nothing."

-#MightyNo9 pic.twitter.com/sFTfJhQwiN — Andrew Puchniarz (@Auburok) 24 luglio 2017