Mighty No.9: i backer stanno ancora aspettando le ricompense promesse

A mesi di distanza dall’uscita, Mighty No 9 continua a scontentare tutti colori che attendevano l’erede spirituale di Mega Man. Diversi tra i finanziatori più generosi, infatti, stanno ancora aspettando l’oggettistica promessa in ricompensa durante la campagna Kickstarter del gioco, conclusasi con la raccolta di 3.845.170$.

Mentre magliette, poster e pupazzi sono stati prontamente recapitati ai backer nel 2015, molti altri oggetti non sono ancora stati spediti a quanti hanno creduto nel progetto. L’ultimo aggiornamento ufficiale da parte di Comcept risale a settembre 2016, costringendo diversi utenti a chiedere spiegazioni direttamente all’azienda produttrice delle ricompense fisiche. Rispondendo ad una email, Steve Campos, responsabile del servizio clienti presso Fangamer, ha voluto dare un aggiornamento su quanto sta accadendo. La sua risposta è stata successivamente postata su NeoGAF dall’utente Rockman ZX.

Sfortunatamente, Fangamer si ritrova con le mani legate, dal momento che l’azienda che gli ha commissionato il lavoro, Comcept, non ha fornito il materiale necessario al completamento della produzione. Campos ha inoltre dichiarato che la finestra temporale stimata per la produzione e la spedizione delle ricompense fisiche, previa ricezione di tutto l’occorrente da parte di Comcept, potrebbe essere inizio 2017. Sebbene Fangamer sia felice di rispondere alle domande dei clienti, il responsabile del servizio clienti ha precisato come tali richieste siano da indirizzare a monte, ovvero alla compagnia commissionante.

Alcune delle ricompense non ancora recapitate includono manuali stampati, artbook con copertina rigida, e una versione del gioco distribuita su una chiavetta USB a forma di cartuccia NES/Famicom.

Mighty No 9 è disponibile per PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC e Wii U.