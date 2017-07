Migliaia di persone in coda davanti ai negozi giapponesi alla ricerca di Switch

Non accennano a diminuire in le code di appassionati radunati di fronte ai negozi di videogiochi e grandi magazzini in Giappone, con l'obiettivo di riuscire ad acquistare una console. Come segnalato da Nintendo Everything, durante lo scorso weekend il fenomeno ha toccato nuove vette...

Nello specifico si parla di oltre 3.000 persone in coda davanti a Yodobashi Camera di Akihabara sin dalle prime ore delle mattina e c'è chi ipotizza che la fila possa essere cresciuta durante l'arco della giornata fino a sfiorare le 10,000 persone.

Il negozio in questione aveva a disposizione 250 console Switch, vendute tramite le speciali lotterie ad assegnazione casuale, con migliaia di tagliandi staccati, poche decine dei quali permettevano effettivamente di portare a termine l'acquisto. Anche lo store Yodobashi di Osaka ha registrato lunghe file per tutto il fine settimana, fattore che ha generato anche problemi di sicurezza e ordine pubblico.

Nintendo Switch è sold-out da mesi su Amazon Japan e il My Nintendo Store esaurisce i rifornimenti nel giro di pochissimi minuti. La casa di Kyoto ha assicurato di essere al lavoro per rifornire i negozi in vista del lancio di Splatoon 2 e Super Mario Odyssey.