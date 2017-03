Miitomo: evento speciale per il lancio di Nintendo Switch

si aggiorna con uno speciale evento a tempo dedicato a: per festeggiare il lancio della nuova console, la casa di Kyoto ha deciso di regalare nuovi oggetti come adesivi, t-shirt e cappellini solamente per un periodo limitato.

Da oggi e fino al 23 marzo, i giocatori di Miitomo potranno prendere parte all'evento celebrativo e ricevere in regalo numerosi gadget virtuali, tra cui la maglietta e la bandana con il logo di Switch, utili per personalizzare il proprio avatar. L'elenco completo degli oggetti speciali è disponibile a questo indirizzo, la collaborazione è già in corso e terminerà il prossimo 23 marzo.