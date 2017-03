Miitopia arriverà anche in Occidente?

ha registrato il marchio "" presso l'ufficio brevetti americano, facendo quindi pensare a un prossimo arrivo del gioco anche in Occidente. Il nome è stato depositato presso l'USPTO il 28 febbraio scorso.

Miitopia è stato pubblicato in Giappone lo scorso mese di dicembre su Nintendo 3DS, riscuotendo una tiepida accoglienza da parte della critica e del pubblico giapponese, non è escluso però che la casa di Kyoto voglia portare il franchise anche in Occidente. Per il momento, la notizia deve essere presa con le dovute precauzioni in attesa di eventuali conferme/smentite e annunci ufficiali da parte delal società.