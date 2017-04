ha annunciato l'arrivo in Occidente died, due nuovi giochi per 3DS entrambi disponibili nel corso del 2017 in Europa e Nord America. Di seguito, tutti i dettagli.

Miitopia è un gioco di ruolo con protagonisti i Mii, in arrivo entro fine anno (la data di uscita verrà comunicata in seguito) in formato retail e digitale, in esclusiva su Nintendo 3DS. Il titolo offrirà grandi possibilità di personalizzazione e una forte componente social.

Ever Oasis invece è un Action RPG che presenta una trama ricca di sfumature e un gameplay di stampo tradizionale unito ad elementi strategici. Il titolo sarà disponibile su Nintendo 3DS dl 23 giugno.