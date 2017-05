Miitopia per Nintendo 3DS si mostra in dieci minuti di gameplay

GameSpot ha pubblicato un video che mostra dieci minuti di gameplay di, il nuovo GDR per Nintendo 3DS con protagonisti i personaggi Mii, impegnati a salvare il mondo di

I giocatori potranno assegnare varie abilità ai propri personaggi, i quali saranno interamente personalizzabili anche nell'aspetto. Miitopia è già disponibile in Giappone, in patria il titolo ha riscosso un discreto successo, il lancio in Occidente è previsto per il 28 luglio, in contemporeanea con la disponibilità del New Nintendo 2DS XL.