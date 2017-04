Mike Raynor: "Xbox One sembrava un passo indietro rispetto a Xbox 360"

(Technical Director di) ha parlato recentemente delle potenzialità di Xbox Scorpio ed ha ricordato come inizialmente Xbox One sembrasse un passo indietro rispetto a Xbox 360, per quanto riguarda le risorse messe a disposizione degli sviluppatori.

Prima di iniziare a lavorare per lo studio che si è occupato di Gears of War 4, Raynor ha svolto il ruolo di direttore tecnico per gli studi interni di Electronic Arts, occupandosi di progetti per Xbox e Xbox 360. Di seguito, le sue parole riportate da Gamasutra: "Quando iniziai a lavorare su Xbox One ero onestamente deluso. C'era la sensazione che Microsoft avesse fatto qualche passo indietro. Invece con il passare del tempo ho visto la situazione evolversi e migliorare. Adesso è davvero piacevole sviluppare su One e Scorpio, dal punto di vista tecnico è molto simile allo sviluppo su PC e per noi quest'ultimo è una sorta di piattaforma definitiva, da cui pariamo per adattare i motori e raggiungere i vari obiettivi durante le fasi dello sviluppo."

Raynor si è detto soddisfatto dei passi avanti fatti dalla casa di Redmond in questa direzione ed è convinto che in futuro la situazione migliorerà ulteriormente per gli sviluppatori.