Mike Ybarra: la nuova dashboard di Xbox One sarà più performante

Intervistato recentemente da VG247.com,(Vice Presidente del brand Xbox) ha dichiarato che la nuova dashboard in arrivo insieme asarà più leggera e stabile, risultando di fatto più performante rispetto al passato.

La compagnia ha lavorato duramente su questo aggiornamento con l'obiettivo di rendere la dashboard ancora più intuitiva, veloce e semplice da utilizzare. Il nuovo menu godrà di buone prestazioni non solo su Xbox One X ma anche su Xbox One S e Xbox One Standard, garantendo così un'esperienza di alto livello indipendentemente dalla piattaforma posseduta.

Microsoft sembra aver fatto tesoro delle critiche ricevute in passato per quanto riguarda la dashboard di Xbox One, restiamo in attesa di ulteriori novità in merito.