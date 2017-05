Mike Ybarra: la potenza di Xbox Scorpio è tutta nelle mani degli sviluppatori

, Corporate VP di Xbox, è tornato a parlare di, dichiarando che gli sviluppatori avranno piena libertà nello sfruttare la potenza di calcolo della nuova console, senza l'obbligo di rispettare determinati vincoli di frame rate o fedeltà grafica.

"Gli sviluppatori sono liberi di scegliere come sfruttare la potenza di Project Scorpio per i giochi. Non abbiamo nessun tipo di requisiti per limitare il frame rate o la fedeltà grafica.", scrive Mike Ybarra, come potete leggere nei tweet riportati in calce alla notizia. In un'altra dichiarazione, invece, il Corporate VP di Xbox ha detto che Project Scorpio sarà una console rivolta ai clienti premium.

Per saperne di più sulla nuova console Microsoft, non rimane che attendere l'E3 2017 di Los Angeles, occasione in cui conosceremo tutti i dettagli sul prezzo e sulla line-up di lancio.