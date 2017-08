Mike Ybarra ribadisce: Xbox One X non avrà esclusive rispetto a Xbox One S

è stato recentemente intervistato da Eurogamer.net e in questa occasione ha nuovamente ribadito comenon avrà giochi esclusivi rispetto a, tutti i giochi gireranno indistintamente su tutte le piattaforme citate.

Queste le parole di Ybarra: "Xbox One X è una nuova aggiunta alla famiglia di dispositivi Xbox. La maggior parte delle vendite derivano e continueranno a derivare da Xbox One S mentre One X è una piattaforma pensata per un certo tipo di pubblico. Non usciranno giochi esclusivi per Xbox One X, tutto quello che è uscito e uscirà in futuro girerà senza problemi su One Standard, One S e One X. Lo stesso vale per i giochi digitali e i titoli retrocompatibili."

Xbox One X sarà disponibile dal 7 novembre al prezzo di 499.99 euro, alla Gamescom Microsoft ha ufficialmente aperto i preordini e svelato l'esistenza della Project Scorpio Edition prodotta in quantità estremamente limitate.