Mike Ybarra ribadisce: Xbox Scorpio è una console per i clienti premium

(Corporate VP di Xbox) è stato intervistato da Digital Foundry e in questa occasione ha ribadito quanto già affermato in passato da Phil Spencer e Major Nelson.sarà una console premium dedicata ad una fascia di pubblico ben precisa.

Microsoft non ha rivelato il prezzo e la data di uscita di Project Scorpio, interrogato sul costo della console, Ybarra risponde che "Scorpio sarà una console premium per clienti premium, dedicata ai giocatori che desiderano il massimo." L'intervistatore ha poi aggiunto: "Una cosa sembra chiara, Project Scorpio costerà più di PlayStation 4 Pro." Dichiarazione non commentata da Mike Ybarra.

Difficile attualmente stabilire quale sarà il prezzo di Project Scorpio, Microsoft svelerà questa informazione solamente all'E3 di Los Angeles, insieme al design definitivo e alla data di lancio. Ricordiamo che Digital Foundry ha diffuso nelle scorse ore le specifiche tecniche di Xbox Scorpio e le prime impressioni sulla tech demo di Forza Motorsport 6 per Scorpio.