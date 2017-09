Milan Games Week 2017: ecco tutte le anteprime che verranno presentate

: La settima edizione dellaè alle porte e da domani saranno presentate tantissime anteprime e novità per tutti i visitatori della manifestazione. Saranno oltre 70 i titoli giocabili dai visitatori dell’evento di cui 30 anteprime assolute per il pubblico di appassionati italiani.

Ecco le novità nel dettaglio:

2K

Sbarca finalmente in Italia il nuovo, fenomenale capitolo videoludico del mondo WWE. Il roster più vasto di sempre, una grafica rinnovata e modalità mozzafiato regaleranno ai fan ore di passione e divertimento. WWE2K18 si presenta al pubblico italiano con il suo stile “Brutalmente Unico”.

WWE 2K18 sarà disponibile il 17 ottobre 2017 per PS4 e Xbox One ed in autunno per Nintendo Switch.

Activision

L’anteprima assoluta di Call of Duty: WWII segna il ritorno di Call of Duty nel più grande conflitto bellico di sempre, la Seconda Guerra Mondiale. I giocatori si immergeranno in combattimenti nelle tre modalità di gioco, Campagna, Multiplayer e Nazi Zombie. La modalità Campagna trasporterà i giocatori in Europa per coinvolgerli in una nuova storia ambientata nei luoghi iconici della Seconda Guerra Mondiale. Call of Duty: WWII sarà disponibile dal 3 novembre 2017.

ASUS

Anteprima assoluta per l’Italia, ASUS presenta gli esclusivi monitor gaming ROG Strix XG258Q, dedicati a gamer professionisti ed evoluti, con pannello curvo Full HD da 25”, frequenza di aggiornamento nativa a 240Hz, velocissimi tempi di risposta di soli 1ms e Adaptive-Sync. Oltre che stupire per qualità e caratteristiche del pannello, i nuovi monitor gaming della serie ROG Strix XG affascinano anche per il loro look distintivo, grazie all’esclusiva cover posteriore arricchita da affascinanti effetti di illuminazione RGB.

ROG Zephyrus è il notebook gaming da 15,6'’ più sottile al mondo, una straordinaria sintesi di tecnologia evoluta e design accattivante che vanta i più performanti processori Intel Core i7 abbinati a una impressionante sezione grafica NVIDIA GeForce GTX 1080. L’ultrasottile e ultra-performante ROG Zephyrus adotta l’esclusivo ed innovativo sistema di raffreddamento ROG Active Aerodynamic System con illuminazione personalizzabile Aura RGB, un pannello superveloce con refresh da ben 120Hz con tecnologia wide-view, una superba riproduzione dei colori con copertura del 100% della gamma cromatica sRGB e la tecnologia NVIDIA G-SYNC per azioni di gioco mozzafiato e sempre incredibilmente fluide.

ROG GR8 II è la piattaforma gaming VR più compatta al mondo, equipaggiata con scheda grafica GeForce® GTX1060, processori Intel Core i7 di ultima generazione a 65W e memoria di sistema DDR4 fino a 32GB per un sorprendente dettaglio di immagine ed entusiasmanti esperienze di gioco. Mini solo nel formato, ROG GR8 II è un PC con prestazioni da desktop puro, dal look aggressivo e accattivante - grazie agli effetti di illuminazione assicurati della tecnologia Aura Sync RGB, sincronizzabili in 12 differenti modalità con tutti gli altri prodotti e periferiche ROG compatibili per una totale personalizzazione del sistema - racchiude avanzate tecnologie come l’esclusiva ROG SupremeFX, Sonic Studio III, Sonic Radar III e GameFirst IV per vivere esperienze di gioco epiche e realmente immersive.

Bandai Namco

Il nuovo Ace Combat 7 Skies Unknown, disponibile dal 2018, si distingue per la nuova tecnologia TrueSky che consente ai giocatori di guidare sofisticati aerei da guerra e di vivere esperienze di combattimento aereo con una grafica foto-realistica, combattimenti ravvicinati e una miriade di autentici velivoli, accompagnati da una narrazione immersiva.

Code Vein, un nuovo Action-RPG in arrivo nel 2018, mette i giocatori nei panni di un Redivivo. Ci si immergerà nel mondo di Vein, insieme a un compagno, per recuperare le memorie perdute e sfuggire da questa folle realtà. Il mondo di Code Vein è pericoloso, pieno di nemici insidiosi e di mostruosi boss, pronti a mettere alla prova le abilità dei giocatori.

Dragon Ball FighterZ, in uscita a febbraio 2018 e sviluppato da Arc System Works, assicurerà tutta l’azione delle visuali classiche dei fighting game 2D con personaggi modellati in 3D. I giocatori potranno inoltre selezionare il proprio team di tre personaggi da mandare in battaglia.

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno sarà disponibile dal 18 gennaio 2018. I giocatori si ritroveranno nel regno di Gatmandù dove gatti, topi e umani un tempo vivevano in pace e armonia. Ma dopo un violento colpo di stato, Evan, il giovane re protagonista del gioco, è stato esiliato. Il gioco narra la storia di questo re destituito e del suo viaggio per ricostruire il suo regno e riunire l’intero mondo di Ni no Kuni.

Big Ben Interactive

In TT Isle of Man i 60,2 km di gara sono stati riprodotti in scala 1:1 in qualità foto-realistica utilizzando la tecnologia del laser scanning. Il risultato è una perfetta riproduzione di strada e topografia della zona, con le location più iconiche e un circuito dove i concorrenti sfrecciano a oltre 300 km/h. TT Isle of Man sarò disponibile a marzo 2018.

Outcast - Second Contact è il remake per PlayStation 4, Xbox One e PC del gioco di culto Outcast, primo open world in 3D nella storia dei videogiochi e vero e proprio pioniere degli action-adventure a mondo aperto. Il gioco originale ha vinto più di 100 premi, incluso quello di adventure game dell’anno. Disponibile anovembre 2017.

Koch Media

Dissidia Final Fantasy NT è il nuovo picchiaduro a squadre sviluppato in collaborazione con Team Ninja di Koei Tecmo Games. Con un gameplay estremamente fluido, personaggi di Final Fantasy e mondi ispirati agli ultimi 30 anni della serie, Dissidia Final Fantasy NT invita tutti i giocatori ad entrare in un’arena online 3vs3, scegliendo tra 20 personaggi leggendari. Disponibile dal 30 gennaio 2018.

Kingdom Come: Deliverance, disponibile dal 18 febbraio 2018, è un gioco di ruolo open world dove la storia è ambientata nel Sacro Romano Impero. Nei panni di Henry, il figlio di un fabbro, i giocatori dovranno vendicare la morte dei genitori e respingere gli invasori del regno, influenzando gli eventi con le loro scelte.

Dal team creatore di Sonic Colors e Sonic Generations arriva Sonic Forces. Disponibile dal 7 novembre 2017, Sonic Forces è un platform frenetico per combattere in un mondo distrutto da Dr. Eggman e da un nuovo potente nemico, nei panni di Sonic moderno o Sonic classico e potrai utilizzare nuovi gadget con l'eroe personalizzabile.

Microsoft Xbox

Xbox One X, la console più potente al mondo, avrà la sua anteprima assoluta in Italia durante la Milan Games Week 2017. Xbox One X – disponibile sul mercato dal 7 prossimo novembre - è stata creata per offrire potenza senza compromessi, massima compatibilità e un design accattivante. Con il 40% in più di potenza rispetto a qualsiasi altra console, un’esperienza immersiva nel gaming 4K nativo, Xbox One X permetterà a tutti gli appassionati in fiera di vivere un’esperienza di gioco unica.

A venti anni di distanza dall’arrivo di Age of Empires, ritorna la versione rimasterizzata del primo capitolo della saga RTS ad ambientazione storica più giocato di sempre, Age of Empire: Definitive Edition. In questo universo i giocatori avranno il controllo di una neonata civiltà che dovrà essere guidata verso il progresso tecnologico e la supremazia militare, partendo dall’età della pietra evolvendosi sino all’età del ferro. La Definitive Edition vedrà il supporto 4K, un soundtrack di impatto e numerosi miglioramenti al gameplay. Disponibile dal 19 ottobre 2017.

Il videogioco di corse più venduto di questa generazione di console torna con Forza Motorsport 7. Dal 3 ottobre 2017 i piloti godranno di un’esperienza grafica unica e ambientazioni famose con condizioni di corsa che variano ogni volta che i giocatori tornano in pista. Gli appassionati potranno collezionare oltre 700 auto Forzavista, inclusa la cover car Porsche 911 GT2 RS 2018 e il più vasto assortimento di Ferrari, Porsche e Lamborghini di sempre.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra: l’avventura e l’azione frenetiche in questo mondo aperto sono portate in vita dall’espansione del pluripremiato sistema Nemesis. La personalizzazione del primo episodio è ora applicata all’intero mondo. Disponibile dal 10 ottobre 2017.

Nintendo

In Super Mario Odissey, nuova avventura in anteprima targata Nintendo, Mario ha un mondo tutto nuovo da esplorare! Da rovine misteriose a città illuminate ogni regno è come un parco giochi ricco di segreti. Mario non è da solo in questa avventura, infatti con lui c'è Cappy, un personaggio misterioso che si è trasformato nell'inconfondibile cappello rosso di Mario. Disponibile dal 27 ottobre 2017.

Nel classico rinnovato Mario & Luigi Superstar Saga + Scagnozzi di Bowser, disponibile per Nintendo 3DS dal 6 ottobre 2017, Mario e Luigi partono all'avventura con Bowser per salvare la voce della principessa Peach. Questo remake include una modalità che permette di vivere la storia dalla prospettiva degli scagnozzi di Bowser. I giocatori potranno reclutare personaggi per ampliare l’esercito di scagnozzi mentre andranno alla ricerca del loro capo scomparso.

Giocando al nuovo Layton's Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari, con il professor Layton apparentemente introvabile, toccherà a sua figlia Katrielle prendere in mano la situazione. Disponibile per le console della famiglia Nintendo 3DS dal 6 ottobre 2017.

Sony Interactive Entertainment Italia (Playstation)

Gran Turismo Sport regala l’emozione della velocità e di competizioni online estremamente realistiche, tanto da essere riconosciute dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). Centoquaranta auto a disposizione per assaporare la velocità sui 27 tracciati delle 19 località scelte. Il visore di realtà virtuale PlayStationVR (PS VR) porterà i giocatori all’interno di un auto da sogno per provare la nuova esperienza di guida. Disponibile dal 18 ottobre 2017.

Ambientato nella Detroit del 2036 Detroit: Become Human(TM) proietterà gli utenti in un futuro in cui umani e androidi convivono. Le decisioni prese nel gioco influenzeranno l’evolversi della trama, che permetterà di esplorare i possibili destini di ciascuno dei personaggi, costringendoli a mettere in discussione la natura della propria esistenza.

Ambientato in uno scenario vulcanico nel Pacifico nord-occidentale, Days Gone porta il giocatore a vestire i panni dell'ex motociclista fuorilegge Deacon St. John, in un mondo sconvolto da uomini diventati mostri degenerati, noti come Freaker. L’obiettivo del giocatore è la ricerca di provviste, risorse, e soprattutto di una ragione per cui continuare a vivere.

Hidden Agenda è l’esclusivo Crime thriller game per PS4, incluso nel catalogo PlayLink, con cui dare la caccia al famigerato assassino noto come “Trapper”. Disponibile dal25 ottobre 2017 Usando il proprio smartphone i giocatori dovranno prendere difficili decisioni che avranno conseguenze sullo sviluppo della storia.

Con Sapere è Potere, incluso nel catalogo PlayLink, si entrerà nella Piramide del Sapere dove, insieme a un massimo di cinque amici, si dovrà rispondere a una serie di domande utili a raggiungere la vetta. Che si scelga l’uomo Hotdog, il colorato Mago, la Cowgirl o qualsiasi altro personaggio, l’obiettivo è battere sul tempo i compagni dando la risposta esatta. La data di uscita è il 25 ottobre 2017.

Con Frantics, party game della serie PlayLink per PS4, i giocatori si ritrovano catapultati in un mondo surreale, in cui 15 frenetici mini - giochi, per un massimo di quattro giocatori, li faranno sfidare in diverse competizioni, dalle risse nell’arena alle gare strategiche a turni. Disponibile dal 14 marzo 2018.

Indossando il visore di realtà virtuale PlayStation VR (PS VR), The Inpatient porta i giocatori all’interno di un horror psicologico. Attraverso una storia a bivi con più finali, i giocatori devono scoprire il motivo che li costringe nel sanatorio di Blackwood Pines e svelare la cospirazione architettata tra le sue mura. Disponibile dal 22 novembre 2017.

In Bravo Team, in uscita il 6 dicembre 2017, grazie all’utilizzo del controller di mira PlayStation VR, il giocatore è immerso in uno scontro a fuoco, pieno di combattimenti in stile arcade. Intrappolato in territorio nemico, il giocatore e il suo compagno si ritrovano completamente circondati. Dovranno procurarsi ogni genere di fucile e pistola e mettersi al riparo e far buon uso di ogni pallottola a disposizione.

Ubisoft

Far Cry è tornato in America nel nuovo episodio della pluripremiata serie. Il giocatore potrà esplorare fiumi, terre e cieli di Hope County con una vasta gamma di armi e veicoli personalizzabili. Lo scenario reagirà ad ogni azione e gli alleati che incontrerà modelleranno la storia in modo assolutamente imperdibile. Far Cry 5 sarà disponibile dal 27 febbraio 2018.

Con Just Dance 2018 sarà necessario alzare il volume e prepararsi a ballare. Nel nuovo episodio saranno presenti nuove hit come 24K Magic di Bruno Mars, così come sarà possibile rivivere alcuni grandi classici del passato, tra cui Daddy Cool di Groove Century. L’uscita è prevista per il 26 ottobre 2017.

In South Park: Scontri Di-Retti il giocatore dovrà nuovamente vestire i panni del Novellino, creare il proprio supereroe, aumentare la reputazione e usare tutti i poteri per salvare South Park. Gli eroi di South Park, guidati dal Procione, dovranno unire le loro forze per sconfiggere il caos e fermare l’ondata di terrore che attanaglia la città. Disponibile dal 17 ottobre 2017.

In Assassin’s Creed Origins dovrai risolvere intricati enigmi ed esplorare l’Antico Egitto, uno dei luoghi più misteriosi di sempre, in un periodo cruciale per la storia dell’uomo. Scopri i segreti delle grandi piramidi, i miti dimenticati, gli ultimi Faraoni e svela cosa si cela dietro l’origine della Confraternita degli Assassini. In uscita il 27 ottobre 2017.

Warner Bros. Entertainment

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è il sequel del pluripremiato La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, vincitore di oltre 50 premi del settore, fra cui quelli di Gioco dell'anno al Game Developers Choice Awards 2015, Straordinaria innovazione nel settore dei videogiochi al D.I.C.E. Awards 2015 e il BAFTA per il game design. Sviluppato da Monolith Productions darà un seguito alla storia originale di Talion e Celebrimbor, che ora devono spingersi oltre le linee nemiche per creare un esercito e far ribellare tutto Mordor contro Sauron, il Signore Oscuro. I giocatori possiederanno un nuovo Anello del Potere e dovranno affrontare i nemici più letali come Sauron e i suoi Nazgul.