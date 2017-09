Milan Games Week 2017: ecco gli appuntamenti del padiglione Asus

Lasi preannuncia davvero ricca e pregna di appuntamenti irrinunciabili per tutti gli appassionati. I padiglioni della fiera meneghina, a partire da domani, ospiteranno una pletora di eventi competitivi da non perdere.

Nei giorni scorsi vi abbiamo ricordato alcuni eventi che si terranno nel corso dei tre giorni di fiera, tra cui spiccano le fasi finali della Red Bull Factions di League of Legends e l'unica tappa italiana di Battle for the Stones, torneo organizzato da Capcom per il suo picchiaduro Marvel vs Capcom Infinite.

Presso il padiglione Asus, inoltre, tutti gli appassionati potranno godere di una programmazione di tutto rispetto che comprende titoli dalla popolarità mondiale come Overwatch e FIFA. Asus, inoltre, ospiterà le fasi finali del torneo di Counter Strike Global Offensive, il quale decreterà i componenti del team che rappresenterà l'Italia al 9°e-Sports World Championship che si svolgerà il prossimo dicembre in Cina.

Se volete supportare dal vivo i vostri beniamini, dunque, vi proponiamo il programma completo delle manifestazioni che si terranno presso il padiglione Asus:

Venerdì 29 Settembre

11:00 – 13:00 Showmatch Overwatch con pubblico

14:00 – 18:00 Finali selezione Nazionale CS:GO

18:00 – 19:00 Premiazione e annuncio Nazionale CS:GO

Sabato 30 Settembre

11:00 – 12:00 Showmatch Overwatch con pubblico

12:00 – 12:30 Sfida il campione FIFA18 - Paris Saint Germain

13:30 – 17:30 Finali LOL ESL Italia Championship – a seguire sfida contro team internazionale ROG ARMY

17:45 – 18:15 Sfida il campione FIFA18 - Paris Saint Germain

18:30 – 19:00 Showmatch Overwatch con pubblico

Domenica 1 Ottobre

11:00 – 11:45 Showmatch Overwatch con pubblico

11:45 – 12:30 Sfida il campione FIFA18 - Paris Saint Germain

13:30 – 14:30 Sfida i campioni League of Legends - ROG Army

14:30 – 15:45 Sfida il campione FIFA18 - Paris Saint Germain

15:45 – 17:00 Showmatch Overwatch con pubblico

17:00 – 18:00 Sfida i campioni League of Legends - ROG Army

18:00 – 19:00 Showmatch Overwatch con pubblico

Come potete vedere, non c'è un attimo di respiro. Gli eventi si susseguiranno senza sosta per tutti e tre i giorni della fiera meneghina. Siete pronti per la maratona?